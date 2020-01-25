Названы опасности мужских блюд

Стейки с кровью и соленая рыб, которые зачастую предпочитают есть мужчины, могут оказаться зараженными личинками паразитических червей (гельминтов). Об этом в интервью радио Sputnik заявила паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки», — считает Чернышова.

Эксперт также добавила, что средняя прожарка мясных блюд не гарантирует пищевую безопасность.