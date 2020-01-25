Названы опасности мужских блюд
Стейки с кровью и соленая рыб, которые зачастую предпочитают есть мужчины, могут оказаться зараженными личинками паразитических червей (гельминтов). Об этом в интервью радио Sputnik заявила паразитолог Елена Чернышева.
«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки», — считает Чернышова.
Эксперт также добавила, что средняя прожарка мясных блюд не гарантирует пищевую безопасность.
Соленая рыба тоже может содержать гельминтов – они сохраняются в рыбе при недостаточной степени предварительной заморозки и отсутствии термообработки, а соль их не убивает.
Сало, суши, тартар, карпаччо, севиче и строганину также не рекомендованы паразитологом для приема в пищу.
Ранее певица Сати Казанова стала гостьей утреннего шоу на BEST FM. О том, почему нельзя есть мясо и какой смысл она вложила в свою новую песню, читайте только на НСН.
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