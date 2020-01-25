Названы опасности мужских блюд

25 января 202020:01

Стейки с кровью и соленая рыб, которые зачастую предпочитают есть мужчины, могут оказаться зараженными личинками паразитических червей (гельминтов). Об этом в интервью радио Sputnik заявила паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки», — считает Чернышова.

Эксперт также добавила, что средняя прожарка мясных блюд не гарантирует пищевую безопасность.

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Соленая рыба тоже может содержать гельминтов – они сохраняются в рыбе при недостаточной степени предварительной заморозки и отсутствии термообработки, а соль их не убивает.

Сало, суши, тартар, карпаччо, севиче и строганину также не рекомендованы паразитологом для приема в пищу.

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