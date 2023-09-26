Врач предупредила об опасности гиалуроновой кислоты
Увлажняющие косметические средства с гиалуроновой кислотой могут нанести вред коже, предупредила врач-дерматокосметолог Любовь Столина.
Эксперт отметила, что наносить крем с гиалуроновой кислотой в холодное время года перед выходом на улицу вредно, так как удерживание влаги на поверхности кожи оказывает пагубное влияние в комбинации с прохладой и сухим воздухом, передает «Газета.Ru».
Ранее врач-дерматолог Зоя Константинова заявила, что осенью нужен особый уход за кожей. Врач советует осенью не пользоваться тониками и лосьонами на спиртовой основе, чтобы не разрушать гидролипидный баланс кожи. В частности, лучше применять неспиртовые косметические средства. Если кожа становится сухой из-за перепада температур, то лучше всего отказаться от увлажняющего крема – заменить его на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой, передает «Радиоточка НСН».
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