Врач предупредила об опасности гиалуроновой кислоты

Увлажняющие косметические средства с гиалуроновой кислотой могут нанести вред коже, предупредила врач-дерматокосметолог Любовь Столина.

Эксперт отметила, что наносить крем с гиалуроновой кислотой в холодное время года перед выходом на улицу вредно, так как удерживание влаги на поверхности кожи оказывает пагубное влияние в комбинации с прохладой и сухим воздухом, передает «Газета.Ru».

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Ранее врач-дерматолог Зоя Константинова заявила, что осенью нужен особый уход за кожей. Врач советует осенью не пользоваться тониками и лосьонами на спиртовой основе, чтобы не разрушать гидролипидный баланс кожи. В частности, лучше применять неспиртовые косметические средства. Если кожа становится сухой из-за перепада температур, то лучше всего отказаться от увлажняющего крема – заменить его на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
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