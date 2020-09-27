Врач предостерег от стресса при пандемии
Стресс, который возникает из-за пандемии коронавируса, способен спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава Евгения Шляхто.
«В долгосрочной перспективе уровень стресса может сказаться. Прежде всего, может быть повышение артериального давления, повышение артериальной гипертензии. Это может сказаться склонностью, когда есть комплекс факторов, к атеросклерозу, ишемической болезни сердца», — цитирует Шляхто Газета. ru.
Эксперт отметил важность психологического фактора при лечении сердечно-сосудистых патологий.
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