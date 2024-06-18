ЕС в апреле 2024 года увеличил поставки пива в РФ до максимума с августа 2023 года

Евросоюз (ЕС) в апреле 2024 года поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро, что стало максимальным объемом экспорта с августа 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Италия стала главным в ЕС экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года

Наибольший объем поставок в Россию обеспечили Германия, Литва, Бельгия, Чехия и Польше.

Одновременно с этим поставки вина из стран ЕС по итогу апреля 2024 года снизились на 18% в сравнении с показателем марта и составили 63,2 миллиона евро. Лидером среди поставщиков стала Италия.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя. Самым популярным импортируемым спиртным напитком стало вино, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ВиноЕвросоюзПиво

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