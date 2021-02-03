Врач перечислила продукты, вызывающие внутриутробную онкологию
Определенные продукты и пищевые добавки могут вызвать онкологические заболевания плода, заявила главный детский онколог-гематолог Минздрава Подмосковья Евгения Инюшкина.
По ее словам, канцерогенным эффектом обладают многие консерванты, которые добавляются в пищу – нитриты, нитраты, пестициды, которыми обрабатываются овощи и фрукты, и которые не всегда можно просто смыть водой при обработке.
Врач добавила, что в среднем в Московской области в год злокачественные заболевания фиксируют у 200-250 детей, детей с внутриутробным раком меньше.
«Самое частое злокачественное заболевание у детей – это рак центральной нервной системы. Патологии головного и спинного мозга составляют практически 30% от всех онкозаболеваний. На втором месте – лейкозы», - рассказала она в эфире «Радио 1».
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