В Минздраве призвали к вакцинации от гриппа

По словам специалиста, в этот период повышается важность вакцинации против гриппа, которая помогает предотвратить тяжелое протекание болезни и нередко летальный исход. Чуланов отметил, что наиболее необходима она для уязвимых групп населения, к которым относятся люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также беременные женщины.

Ученый предупредил, что ранние осложнения гриппа могут возникнуть не только у людей из групп риска, но и у молодых здоровых организмов, которые зачастую возникают вследствие перенесенной на ногах инфекции.

Он призвал при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



