В Минздраве призвали к вакцинации от гриппа
В России традиционно в осенний период растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, сообщают «Известия».
По словам специалиста, в этот период повышается важность вакцинации против гриппа, которая помогает предотвратить тяжелое протекание болезни и нередко летальный исход. Чуланов отметил, что наиболее необходима она для уязвимых групп населения, к которым относятся люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также беременные женщины.
Ученый предупредил, что ранние осложнения гриппа могут возникнуть не только у людей из групп риска, но и у молодых здоровых организмов, которые зачастую возникают вследствие перенесенной на ногах инфекции.
Он призвал при первых признаках заболевания обращаться к врачу.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru