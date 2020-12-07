Врач-офтальмолог рассказала об опасности очков как источника заражения COVID-19

Очки могут быть потенциальным источником заражения COVID-19, поэтому необходимо тщательно ухаживать за ними, а также следить за гигиеной рук. Об этом рассказала офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова.

По словам эксперта, частицы вируса могут оседать на пластике и длительное время оставаться на поверхности оправы или дужек очков. Врач-офтальмолог рекомендует регулярно мыть очки в тёплой мыльной воде.

Кроме того, Татьяна Павлова посоветовала, как выбрать антисептик для очков. По словам эксперта, необходимо средство, которое после дезинфекции легко испаряется с поверхности. Также антисептик должен подходить для пластика, чтобы стёкла очков не испортились и не стали мутными.

Также врач-офтальмолог рассказала, какие меры предосторожности нужны при использовании контактных линз. Павлова порекомендовала тщательно мыть и сушить руки, а также не касаться внутренней поверхности линз при извлечении их из упаковки.

«Тем, кто работает в «красной зоне» и при этом пользуются линзами, лучше выбрать одноразовые. Раствор для многоразовых линз убивает инфекцию, важно их правильно обрабатывать», – подчеркнула врач в эфире «Радио 1».

