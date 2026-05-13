Врач объяснилась за оскорбления пациентки перед операцией

Врач признает, что обратила внимание на губы пациентки и поинтересовалась их состоянием. Однако, по её словам, именно девушка первой начала отпускать замечания о возрасте медика, советовала ботокс и смеялась над морщинами. Барышева также отметила странное поведение собеседницы: та то корчилась от боли, то внезапно улыбалась.

После общественного резонанса руководство медучреждения принесло пациентке извинения, а терапевта с 34-летним стажем попросили написать заявление об увольнении.

Сама Барышева настаивает, что опубликованное видео показывает лишь фрагмент диалога, вырванный из контекста. Но этого хватило, чтобы поставить крест на ее долгой карьере в медицине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

