Врач объяснилась за оскорбления пациентки перед операцией
Терапевт Елена Барышева прокомментировала инцидент с пациенткой из Оренбургской области, который произошел перед срочной операцией. В беседе с РЕН ТВ врач изложила свою версию событий, отличающуюся от утверждений молодой женщины.
По словам Марьям (имя пациентки изменено), её госпитализировали с острым холециститом, однако вместо медицинского осмотра терапевт около 20 минут обсуждала её внешность. Барышева, как утверждает девушка, критиковала увеличенные губы, советовала удалить филлер и предупреждала о непривлекательном виде в старости.
Врач признает, что обратила внимание на губы пациентки и поинтересовалась их состоянием. Однако, по её словам, именно девушка первой начала отпускать замечания о возрасте медика, советовала ботокс и смеялась над морщинами. Барышева также отметила странное поведение собеседницы: та то корчилась от боли, то внезапно улыбалась.
После общественного резонанса руководство медучреждения принесло пациентке извинения, а терапевта с 34-летним стажем попросили написать заявление об увольнении.
Сама Барышева настаивает, что опубликованное видео показывает лишь фрагмент диалога, вырванный из контекста. Но этого хватило, чтобы поставить крест на ее долгой карьере в медицине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
