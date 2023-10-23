В России стали чаще ставить связанные с раком диагнозы

Отмечается, что число случаев заболевания раком в прошлом году выросло на 7,65% по сравнению с 2021 годом, когда было выявлено 580 415 окологических больных.

В «Евроонко» уточнили, что у женщин было выявлено 341 656 случаев злокачественных новообразований, у мужчин - 283 179 случаев.

Также авторы исследования уточнили, что предраковые состояния, которые в перспективе могут стать злокачественными опухолями, в статистике не учитывались. Кроме того, эксперты указали, что россияне стали чаще посещать онкологов с целью выявить недуг на ранней стадии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице появится новый завод по выпуску медицинских препаратов, применяемых при онкологических, генетических и редких заболеваниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

