Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день
Мандарины и другие цитрусовые фрукты не противопоказаны к употреблению большинству людей. Однако их переизбыток может привести к негативным реакциям организма, рассказала в интервью «МИР 24» руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.
Специалист добавила, что для поддержания здоровья нужно создавать разнообразный рацион и не включать в него только один продукт, так как это может привести к возникновению аллергических реакций.
Она не рекомендовала употреблять много цитрусовых тем, у кого есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как кислоты, содержащиеся в мандаринах, раздражают слизистую пищевода.
Селезнева заключила, что оптимальным количеством употребляемых мандаринов будет 2-3 несколько раз в неделю. При этом она подчеркнула, что «10 мандаринов – это уже многовато» и посоветовала дополнить свой рацион другими фруктами.
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