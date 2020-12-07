Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день

Мандарины и другие цитрусовые фрукты не противопоказаны к употреблению большинству людей. Однако их переизбыток может привести к негативным реакциям организма, рассказала в интервью «МИР 24» руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.

Специалист добавила, что для поддержания здоровья нужно создавать разнообразный рацион и не включать в него только один продукт, так как это может привести к возникновению аллергических реакций.

Она не рекомендовала употреблять много цитрусовых тем, у кого есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как кислоты, содержащиеся в мандаринах, раздражают слизистую пищевода.

Врачи предупредили россиян об опасности переедания мандаринов

Селезнева заключила, что оптимальным количеством употребляемых мандаринов будет 2-3 несколько раз в неделю. При этом она подчеркнула, что «10 мандаринов – это уже многовато» и посоветовала дополнить свой рацион другими фруктами.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новый ГодФруктыВрач-диетолог
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры