Врач назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день

Мандарины и другие цитрусовые фрукты не противопоказаны к употреблению большинству людей. Однако их переизбыток может привести к негативным реакциям организма, рассказала в интервью «МИР 24» руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.

Специалист добавила, что для поддержания здоровья нужно создавать разнообразный рацион и не включать в него только один продукт, так как это может привести к возникновению аллергических реакций.

Она не рекомендовала употреблять много цитрусовых тем, у кого есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как кислоты, содержащиеся в мандаринах, раздражают слизистую пищевода.