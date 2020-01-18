Врач назвала опасные факторы увлажнителей воздуха
Названы условия, при которых увлажнители воздуха могут нанести вред здоровью человека. Их указала пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала в интервью «Вечерней Москве».
«Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — заявила врач.
Маркова отметила, что после замены фильтров и воды в увлажнителе воздуха устройство становится безвредным.
Также медик рекомендовала приобретать аппараты с гигрометром – определителем влажности воздуха. Он необходим, чтобы избежать перенасыщения атмосферы помещения влагой и, как следствие, появления сырости или даже плесени.
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