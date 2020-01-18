Врач назвала опасные факторы увлажнителей воздуха

Маркова отметила, что после замены фильтров и воды в увлажнителе воздуха устройство становится безвредным.

Также медик рекомендовала приобретать аппараты с гигрометром – определителем влажности воздуха. Он необходим, чтобы избежать перенасыщения атмосферы помещения влагой и, как следствие, появления сырости или даже плесени.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в эфире НСН, чем руководствуются люди при покупке бытовой техники. Эксперт считает, что покупатели ориентируются на тренды и рекламу. При этом они далеко не всегда адекватно оценивают реальную необходимость в гаджете.

