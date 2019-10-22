Жертвы рекламы: Зачем россиянам мультиварка и робот-пылесос

Около 18% россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. Таковы результаты опроса, проведенного порталом Hi-Tech Mail.ru. Ненужными россияне также считают роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, электрические обогреватели. Напротив, наиболее часто участники опроса пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой. Вместе с тем, самыми желанными приборами для респондентов стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в эфире НСН, что очень часто люди при покупке бытовой техники ориентируются на тренды и рекламу. При этом они далеко не всегда адекватно оценивают реальную необходимость в гаджете.

«Наше население отличается повышенным интересом ко всем новым гаджетам. Достаточно вспомнить захлестнувший россиян несколько лет назад интерес к мультиваркам. Они продавались и покупались на каждом углу и появились, наверное, в каждом доме. Граждане ориентировались на рекламу и просто на популярность вещи и не всегда представляли, как они реально будут их использовать дома. Та же мультиварка является замечательной вещью, если ты четко понимаешь те сценарии, блюда и те случаи, когда ты будешь использовать эту технику. То же самое с роботом-пылесосом, которые тоже имеют массу ограничений. В желании иметь идеально чистую квартиру нужно понимать, что в ней могут быть пороги, углы, домашние животные, дети. В результате покупатель может с разочарованием перестать пользоваться удобной и полезной вещью», — рассказал защитник потребительских прав.