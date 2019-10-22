Жертвы рекламы: Зачем россиянам мультиварка и робот-пылесос
Председатель «Общественной потребительской инициативы» рассказал НСН, почему россияне покупают ненужную им бытовую технику.
Около 18% россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. Таковы результаты опроса, проведенного порталом Hi-Tech Mail.ru. Ненужными россияне также считают роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, электрические обогреватели. Напротив, наиболее часто участники опроса пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой. Вместе с тем, самыми желанными приборами для респондентов стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в эфире НСН, что очень часто люди при покупке бытовой техники ориентируются на тренды и рекламу. При этом они далеко не всегда адекватно оценивают реальную необходимость в гаджете.
«Наше население отличается повышенным интересом ко всем новым гаджетам. Достаточно вспомнить захлестнувший россиян несколько лет назад интерес к мультиваркам. Они продавались и покупались на каждом углу и появились, наверное, в каждом доме. Граждане ориентировались на рекламу и просто на популярность вещи и не всегда представляли, как они реально будут их использовать дома. Та же мультиварка является замечательной вещью, если ты четко понимаешь те сценарии, блюда и те случаи, когда ты будешь использовать эту технику. То же самое с роботом-пылесосом, которые тоже имеют массу ограничений. В желании иметь идеально чистую квартиру нужно понимать, что в ней могут быть пороги, углы, домашние животные, дети. В результате покупатель может с разочарованием перестать пользоваться удобной и полезной вещью», — рассказал защитник потребительских прав.
Часто россияне приобретают ненужные им вещи, потому что для этого созданы различные механизмы.
«Запасливость и чтоб было «не хуже, чем у соседа» — у нас есть в крови. Мы можем также, как на Западе, использовать разные инструменты для этого: онлайн-покупки, кредиты. Поэтому приобретательство имеет определенный размах. Люди даже не за свои деньги, а в кредит покупают то, что им не всегда нужно», — отметил собеседник НСН.
Самой переоцененной вещью, уходящей в прошлое, Павлов назвал кухонный комбайн.
«Уходят в прошлое кухонные комбайны, которые часто покупаются в подарок. Раньше они считались признаком достатка, что они помогут приготовить массу разнообразных блюд. А по факту это сложная в обслуживании вещь, которая требует много пространства для хранения. Это самая переоцененная и ненужная вещь», — считает глава «Общественной потребительской инициативы».
Опрос также показал, что, в домах россиян чаще всего можно встретить микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность
- В результате ЧП на руднике «Таймырский» погибли три человека
- Водителю въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса отменили приговор
- Россия, Украина и ЕК провели в Брюсселе консультации по транзиту газа
- Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи