Врач назвал самые распространенные травмы, получаемые при падении с самоката

Частое использование самокатов, роликов, велосипедов и другой самодвижущейся техники приводит к большому количеству травм. Об этом напомнил врач, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Юрий Постнов.

Весну травматолог назвал "горячим периодом". Среди распространенных травм, которые получают неаккуратные пользователи самокатов, врач перечислил черепно-мозговые травмы, подворот ноги, переломы лодыжек, повреждения связок. Постнов отметил, что падение на вытянутую руку или локоть нередко приводит к перелому лучевой кости и локтевой кости

При этом специалист подчеркнул, что при столкновении пешехода и водителя самоката сильнее страдает пешеход. Он пояснил, что самокат способен развивать высокую скорость, и люди не всегда справляются с управлением.

Травматолог-ортопед добавил, что от неаккуратной езды на велосипедах и самокатах чаще страдают пожилые люди и маленькие дети. Ситуация усложняется тем, что наезд нередко происходит внезапно, со спины, - пояснил врач в эфире «Радио 1».

