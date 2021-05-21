Врач назвал самые распространенные травмы, получаемые при падении с самоката
Частое использование самокатов, роликов, велосипедов и другой самодвижущейся техники приводит к большому количеству травм. Об этом напомнил врач, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Юрий Постнов.
Весну травматолог назвал "горячим периодом". Среди распространенных травм, которые получают неаккуратные пользователи самокатов, врач перечислил черепно-мозговые травмы, подворот ноги, переломы лодыжек, повреждения связок. Постнов отметил, что падение на вытянутую руку или локоть нередко приводит к перелому лучевой кости и локтевой кости
При этом специалист подчеркнул, что при столкновении пешехода и водителя самоката сильнее страдает пешеход. Он пояснил, что самокат способен развивать высокую скорость, и люди не всегда справляются с управлением.
Травматолог-ортопед добавил, что от неаккуратной езды на велосипедах и самокатах чаще страдают пожилые люди и маленькие дети. Ситуация усложняется тем, что наезд нередко происходит внезапно, со спины, - пояснил врач в эфире «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Республиканцы заявили об «уликах» лабораторного происхождения коронавируса
- Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью
- Скончался летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 638 тыс.
- Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов
- Белый дом оценил возможность остановить строительство «Северного потока - 2»
- Попова назвала место наиболее частых случаев заражения COVID
- Драгоценности на 160 миллионов рублей нашли в российском лесу
- В ЕС планирует в июле ввести коронавирусный сертификат в действие
- Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru