Врач назвал самые популярные пластические операции у мужчин

По его словам, у представителей сильной половины человечества наиболее популярна пластика век, носа, пластика грудных желез и липосакция.

«Если речь идёт о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи – эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания», — отметил профессор.

Давыдов добавил, что мужчин старше 50 лет чаще обращаются с проблемами, причиной которых является возраст, поэтому их интересует пластика лба, век, подглазничной области, средней и нижней зоны лица.

Ранее хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе заявил, что одной из самых популярных пластических операций перед свадьбой является ринопластика — коррекция формы носа, пишут «Известия».

