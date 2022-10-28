Врач назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Профессор, доктор медицинский наук, пластический хирург Дмитрий Давыдов заявил, что современные мужчины хотят выглядеть красиво, сообщает NEWS.ru.
По его словам, у представителей сильной половины человечества наиболее популярна пластика век, носа, пластика грудных желез и липосакция.
«Если речь идёт о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи – эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания», — отметил профессор.
Давыдов добавил, что мужчин старше 50 лет чаще обращаются с проблемами, причиной которых является возраст, поэтому их интересует пластика лба, век, подглазничной области, средней и нижней зоны лица.
Ранее хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе заявил, что одной из самых популярных пластических операций перед свадьбой является ринопластика — коррекция формы носа, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- В Санкт-Петербурге оповестили всех граждан, подлежащих мобилизации
- СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве
- Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны
- Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года
- Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
- Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны
- Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
- СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
- Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ
- ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru