Врач назвал последствия отказа от вакцинации против COVID-19

Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции приведет к дальнейшему распространению вируса и тяжелым экономическим последствиям. Таким мнением поделился основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

«По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться <...> Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.

Островский подчеркнул, что отказывающиеся от прививки россияне должны осознавать последствия такого решения, поскольку опасность вакцинации несопоставимо ниже опасности последствий COVID-19, отмечает Газета.ру.

Кроме того, врач сравнил использование защитных средств в пандемию с использованием ремня безопасности в автомобиле. Эксперт подчеркнул, что «пассивная безопасность» снижает риск летального исхода и тяжесть последствий на 60%, сообщает Ura.ru.

Между тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в преддверии весенне-летнего сезона в стране резко увеличилось число граждан, желающих сделать прививку от COVID-19, сообщает телеканал «360».

