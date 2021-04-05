Врач назвал последствия отказа от вакцинации против COVID-19
Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции приведет к дальнейшему распространению вируса и тяжелым экономическим последствиям. Таким мнением поделился основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.
«По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться <...> Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.
Островский подчеркнул, что отказывающиеся от прививки россияне должны осознавать последствия такого решения, поскольку опасность вакцинации несопоставимо ниже опасности последствий COVID-19, отмечает Газета.ру.
Кроме того, врач сравнил использование защитных средств в пандемию с использованием ремня безопасности в автомобиле. Эксперт подчеркнул, что «пассивная безопасность» снижает риск летального исхода и тяжесть последствий на 60%, сообщает Ura.ru.
Между тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в преддверии весенне-летнего сезона в стране резко увеличилось число граждан, желающих сделать прививку от COVID-19, сообщает телеканал «360».
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