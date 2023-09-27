Путин поручил Мурашко разобраться с нехваткой приборов для диабетиков
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко разобраться с вопросом доступности устройств непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков, сообщает РИА Новости.
На совещании главы государства с членами правительства руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил, что более 70% из опрошенных 4200 человек сталкивались с дефицитом устройств, ещё более 80% опрошенных - с дефицитом расходников.
Он отметил, что одними из главных пользователей таких устройств являются дети до четырёх лет, которые не могут самостоятельно колоть себе инсулин.
«Михаил Альбертович... Вы обязательно посмотрите на ту информацию, которая «Народным фронтом» получена, и через недельку мне все-таки ещё раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему», - сказал Путин обращаясь к Мурашко.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что импортный препарат «Оземпик» для больных диабетом продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru