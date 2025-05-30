В подмосковном Пушкино состоится забег на дистанцию в 1,6 километра под названием «Пенная миля». Особенность забега в том, что перед каждым кругом спортсмен должен открыть бутылку 0,33 литра и полностью ее осушить. К участию в забеге приглашают всех желающих от 18 лет с крепким здоровьем. Мясников назвал такой забег трешем.

«Это очередная явная глупость! Больших рисков никаких нет, кроме как обмочиться по дороге, ведь они будут бежать и трясти своими пивными брюшками. Это не та доза алкоголя, которая может привести к инфаркту или чему-то похожему. Будет просто перегрузка объемом. Пользы в этом точно никакой нет. Как-то запрещать такие забеги бессмысленно, потому что они тогда уедут за город и будут там бегать. Таких глупостей в мире очень много. Есть новомодное слово, которое хорошо это описывает, - «треш». Они пробегут, что-то заснимут для соцсетей и все. Надо просто игнорировать идиотов», - сказал собеседник НСН.

Ранее во время полумарафона Mоvistar Madrid в испанском Мадриде у двоих спортсменов остановилось сердце, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

