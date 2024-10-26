Врач Лихачев рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью

Хронические заболевания суставов и связанные с понижением иммунитета болезни могут обостриться осенью. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Евгений Лихачев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в осенний сезон из-за изменений продолжительности светового дня, температуры воздуха, влажности обостряются болезни суставов, ревматоидные и связанные с понижением иммунитета заболевания. Также сезонная смена обуви и одежды, меняющая нагрузку на суставы, влияет на обострение болезней опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, на здоровье может повлиять стресс, сопровождающий человека осенью после отпуска, во время начала работы или учебы, при смене погоды.

«Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний», — указал Лихачев.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что в России в конце декабря-начале января ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

