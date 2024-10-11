Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ придется на конец декабря - начало января, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «Интерфакс».
По её словам, это связано с затянувшимся в этом году теплым периодом.
«Эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки. Может быть, это придется на новогодние праздники», - отметила специалист.
Она также рассказала, что врачи повсеместно уже столкнулись с ростом заболеваемости ОРВИ, а также начали регистрироваться первые случаи заражения гриппом.
Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru