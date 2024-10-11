Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ придется на конец декабря - начало января, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «Интерфакс».

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По её словам, это связано с затянувшимся в этом году теплым периодом.

«Эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки. Может быть, это придется на новогодние праздники», - отметила специалист.

Она также рассказала, что врачи повсеместно уже столкнулись с ростом заболеваемости ОРВИ, а также начали регистрироваться первые случаи заражения гриппом.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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