Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники

По её словам, это связано с затянувшимся в этом году теплым периодом.

«Эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки. Может быть, это придется на новогодние праздники», - отметила специалист.

Она также рассказала, что врачи повсеместно уже столкнулись с ростом заболеваемости ОРВИ, а также начали регистрироваться первые случаи заражения гриппом.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

