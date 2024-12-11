Врач-косметолог Аветисова предупредила о рисках горячего душа зимой
Зимой многие ищут способ согреться, принимая горячие души, однако врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что частое использование горячей воды может вызвать сухость, раздражение и даже воспаления кожи.
По ее словам, горячая вода разрушает защитную липидную пленку кожи, удерживающую влагу внутри клеток, что приводит к обезвоживанию. Эти изменения особенно усугубляются зимой, когда в помещении воздух уже сухой из-за отопления, вызывая раздражения и шелушения.
У людей с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз, горячий душ может спровоцировать обострения.
Аветисова посоветовала избегать слишком горячих душей в холодное время года, отдавая предпочтение более прохладной воде для предотвращения преждевременного старения кожи и ухудшения ее состояния, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru