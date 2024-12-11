Врач-косметолог Аветисова предупредила о рисках горячего душа зимой

Зимой многие ищут способ согреться, принимая горячие души, однако врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что частое использование горячей воды может вызвать сухость, раздражение и даже воспаления кожи.

По ее словам, горячая вода разрушает защитную липидную пленку кожи, удерживающую влагу внутри клеток, что приводит к обезвоживанию. Эти изменения особенно усугубляются зимой, когда в помещении воздух уже сухой из-за отопления, вызывая раздражения и шелушения.