Врач-косметолог Аветисова предупредила о рисках горячего душа зимой

Зимой многие ищут способ согреться, принимая горячие души, однако врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что частое использование горячей воды может вызвать сухость, раздражение и даже воспаления кожи.

По ее словам, горячая вода разрушает защитную липидную пленку кожи, удерживающую влагу внутри клеток, что приводит к обезвоживанию. Эти изменения особенно усугубляются зимой, когда в помещении воздух уже сухой из-за отопления, вызывая раздражения и шелушения.

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У людей с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз, горячий душ может спровоцировать обострения.

Аветисова посоветовала избегать слишком горячих душей в холодное время года, отдавая предпочтение более прохладной воде для предотвращения преждевременного старения кожи и ухудшения ее состояния, передает «Радиоточка НСН».

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