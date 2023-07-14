Эндокринолог Зайцева рассказала о рисках проглатывания морской воды
Риск заражения инфекциями гораздо выше на многолюдных пляжах, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Вероника Зайцева.
По ее словам, патогенные микробы практически не размножаются в холодной воде, однако при температуре выше 24 градусов количество микроорганизмов в воде значительно увеличивается. Также в соленой морской воде микробов гораздо меньше, чем в пресной, следовательно при проглатывании воды из моря риск заразиться ниже, отметила врач.
Зайцева подчеркнула, что попадание бактерий из морской воды на открытые раны или слизистые оболочки с микротравмами может вызвать кожную инфекцию.
Также врач отметила опасность поглощения большого количества соленой воды. В таких случаях человеку необходима медицинская помощь, отмечает «Радиоточка НСН».
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