Эндокринолог Зайцева рассказала о рисках проглатывания морской воды

По ее словам, патогенные микробы практически не размножаются в холодной воде, однако при температуре выше 24 градусов количество микроорганизмов в воде значительно увеличивается. Также в соленой морской воде микробов гораздо меньше, чем в пресной, следовательно при проглатывании воды из моря риск заразиться ниже, отметила врач.

Зайцева подчеркнула, что попадание бактерий из морской воды на открытые раны или слизистые оболочки с микротравмами может вызвать кожную инфекцию.

Также врач отметила опасность поглощения большого количества соленой воды. В таких случаях человеку необходима медицинская помощь, отмечает «Радиоточка НСН».

