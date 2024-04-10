Врач-иммунолог исключил возникновение эпидемии холеры в России
России не грозит возникновение эпидемии холеры, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Эксперт отметил, что возбудитель холеры предпочитает теплый климат. В России бактерия может жить в Причерноморье, Приазовье и Калмыкии, однако возникновение полноценной эпидемии нашей стране не грозит, подчеркнул медик.
По его словам, в зоне риска находятся страны, где идут военные конфликты и есть проблемы с канализацией. Среди них он отметил Гаити, Ирак и африканские государства, передает ОТР.
В марте руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение пандемии холеры в мире, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы атаковали коммерческие суда и американский корабль в Аденском заливе
- Студия Михалкова в конце весны начнет съемки фильма о Петре I
- В Орске вода ушла из 257 домов
- Психолог рассказала, как стресс провоцирует развитие сахарного диабета и язвы
- Трамп обвинил Байдена в потере контроля над инфляцией в США
- В Таиланде осудили пятерых россиян за похищение соотечественников
- Соседов назвал «вбросами» информацию о гастролях Пугачевой
- Wildberries начал тестирование оплаты покупок частями
- В Чувашии сняли полномочия с помощника депутата, избившего супругу
- Экономист спрогнозировал продление обязательной продажи валютной выручки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru