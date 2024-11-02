Врач Фадюхина: 12 литров пива могут привести к летальному исходу

Если человек выпьет 12 литров пива за один раз, это может привести к летальному исходу, сообщила врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина.

По ее словам, смертельными дозами также являются четыре литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома, передает NEWS.ru. В целом 7–8 г спирта на килограмм массы тела признаны врачами «смертельными».

«Запрета нет»! Напоивший москвичку до комы бармен не понесет наказания

Ранее москвичка впала в кому, выпив на спор 20 шотов в баре, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что бармен не останавливал гостью, подначивая ее и снимая процесс на видео. На данный момент 24-летняя девушка находится в реанимации. При этом в заведении после инцидента ввели лимит на количество алкоголя для одного посетителя.

Девушка за короткий промежуток времени выпила лошадиную дозу алкоголя, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров. Как уточнил нарколог, не исключено, что девушка после инцидента на всю жизнь останется инвалидом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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