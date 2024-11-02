Врач Фадюхина: 12 литров пива могут привести к летальному исходу

Если человек выпьет 12 литров пива за один раз, это может привести к летальному исходу, сообщила врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина.

По ее словам, смертельными дозами также являются четыре литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома, передает NEWS.ru. В целом 7–8 г спирта на килограмм массы тела признаны врачами «смертельными».