«Запрета нет»! Напоивший москвичку до комы бармен не понесет наказания
Бармен может только предостеречь от употребления большого количества спиртных напитков, однако не имеет права этому препятствовать, пояснил НСН юрист Алексей Попов.
Работу бармена нельзя рассматривать, как подстрекательство к употреблению алкогольных напитков, как и размещение информации о коктейлях в меню, сказал в интервью НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Москвичка впала в кому, выпив на спор 20 шотов в баре «Руки Вверх!», сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что бармен не останавливал гостью, подначивая ее и снимая процесс на видео. На данный момент 24-летняя девушка находится в реанимации. При этом в заведении после инцидента ввели лимит на количество алкоголя для одного посетителя. Попов заметил, что бармену ничего не грозит, если он добросовестно выполнял свою работу и не добавлял ничего запрещенного в напитки.
«Бармен может понести ответственность только в том случае, если он допустил что-то умышленно. В морально-этическом плане следовало бы предостеречь гостя от употребления такого количества напитков, однако препятствовать он не имеет права. У нас нет запрета, чтобы бармены поощряли клиентов к употреблению напитков, это же не подстрекательство несовершеннолетнего лица к употреблению. Возражала ли девушка, когда он снимал ее на видео? Это было с ее добровольного согласия. Инцидент морально, наверное, неоправданный. Однако так можно и само меню, в котором есть алкоголь, назвать способом подстрекательства. Я не могу сказать, что бармен нарушил какие-то нормы и чрезмерно рекламировал алкогольные напитки. Если его уволят, с точки зрения трудовых отношений, можно оспорить и доказать, что увольнение было незаконным», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, на данный момент сложно однозначно говорить о том, что послужило причиной состояния девушки.
«Если сейчас идет борьба за ее жизнь, то пока рано говорить о диагнозе. Возможно у девушки были какие-то противопоказания против употребления алкогольных напитков или их смеси. Если речь о том, что произошло отравление, надо выяснять причины - в каком из напитков оказались отравляющие вещества, кто несет за это ответственность. Многие коктейли вызывают головную боль, и люди стараются их не употреблять. Никогда не знаешь, какая смесь может вызвать такие последствия, употребляющее лицо несет ответственность за эта самостоятельно», - сообщил он.
В свою очередь член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН тоже заявил, что бармену в данном случае ответственность не грозит.
«У нас в законодательстве не указано, что бармен отвечает за состояние гостя, во многом все зависит от внутренней инструкции. Если у него есть четкие инструкции не упаивать людей вусмерть – тогда бармен будет отвечать. Мне кажется, никто не понесет ответственность. Она совершеннолетняя, сама приняла решение. Морально человек, конечно, будет мучаться, что кого-то убил. По всем внешним показателям бар не несет ответственности за это. Если девушка умрет, у заведения могут проверить документы на алкоголь, думаю, бару будет не очень приятно, еще и директора посадят за что-нибудь. Это имиджевая история, но мне кажется, что общественного порицания сегодня не существует», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав прорабатывает возможность увеличения возрастного порога продажи алкогольной продукции до 21 года. На данный момент завершаются процедуры по утверждению плана, передает «Радиоточка НСН».
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