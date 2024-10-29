«Запрета нет»! Напоивший москвичку до комы бармен не понесет наказания

Москвичка впала в кому, выпив на спор 20 шотов в баре «Руки Вверх!», сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что бармен не останавливал гостью, подначивая ее и снимая процесс на видео. На данный момент 24-летняя девушка находится в реанимации. При этом в заведении после инцидента ввели лимит на количество алкоголя для одного посетителя. Попов заметил, что бармену ничего не грозит, если он добросовестно выполнял свою работу и не добавлял ничего запрещенного в напитки.

«Бармен может понести ответственность только в том случае, если он допустил что-то умышленно. В морально-этическом плане следовало бы предостеречь гостя от употребления такого количества напитков, однако препятствовать он не имеет права. У нас нет запрета, чтобы бармены поощряли клиентов к употреблению напитков, это же не подстрекательство несовершеннолетнего лица к употреблению. Возражала ли девушка, когда он снимал ее на видео? Это было с ее добровольного согласия. Инцидент морально, наверное, неоправданный. Однако так можно и само меню, в котором есть алкоголь, назвать способом подстрекательства. Я не могу сказать, что бармен нарушил какие-то нормы и чрезмерно рекламировал алкогольные напитки. Если его уволят, с точки зрения трудовых отношений, можно оспорить и доказать, что увольнение было незаконным», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, на данный момент сложно однозначно говорить о том, что послужило причиной состояния девушки.

«Если сейчас идет борьба за ее жизнь, то пока рано говорить о диагнозе. Возможно у девушки были какие-то противопоказания против употребления алкогольных напитков или их смеси. Если речь о том, что произошло отравление, надо выяснять причины - в каком из напитков оказались отравляющие вещества, кто несет за это ответственность. Многие коктейли вызывают головную боль, и люди стараются их не употреблять. Никогда не знаешь, какая смесь может вызвать такие последствия, употребляющее лицо несет ответственность за эта самостоятельно», - сообщил он.