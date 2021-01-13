Врач дала совет по вакцинации от коронавируса во время крещенских купаний
Вакцинироваться от COVID-19 желательно более чем за 7 дней до или через 2 дня после крещенских купаний в проруби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксану Драпкину.
Драпкина пояснила, что погружение в ледяную воду в холодное время года может оказать сильное влияние на иммунитет, что необходимо учитывать, делая прививку. Также специалист отметила, что купания 19 января в этом году будут организованы иначе, чем раньше.
Из-за риска распространения COVID-19 и скопления большого количества людей все регионы усилили меры безопасности. Купальни должны быть организованы с учетом социальной дистанции.
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