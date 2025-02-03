Врач Чернышова назвала размер безопасной порции чипсов
Чтобы не нанести вред здоровью можно съедать не более 60 граммов чипсов в месяц. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она напомнила, что в чипсах очень много жиров, в связи с чем они добавят к ежедневной норме «очень много калорий», а обжарка во фритюре при высоких температурах ведёт к образованию вредных веществ и канцерогенов.
Чернышова подчеркнула, что регулярное употребление сильно обжаренной еды, в том числе чипсов, может стать причиной развития онкологических заболеваний, обострения гастритов и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, в также развитию атеросклероза.
«Допустим раз в месяц пакет чипсов не более 70 граммов, либо два раза в месяц, но порциями порядка 30 граммов. Ровно столько умещается на ладони взрослого человека», - заключила врач.
Ранее кандидат медицинских наук Марк Гадзиян назвал чипсы и копчёные колбасные изделия самой вредной едой, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru