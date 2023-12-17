В Роспотребнадзоре посоветовали покупать елку в 20-х числах декабря
Чтобы новогодняя ель не осыпалась до окончания праздников, ее лучше покупать в 20-х числах декабря, рекомендовали в пресс-службе Роспотребнадзора 17 декабря.
«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.
Толстый ровный ствол без трещин, гибкие ветви с иголками насыщенного изумрудного цвета – залог того, что дерево простоит долго. При покупке ели в Роскомнадзоре рекомендовали растереть иголки и почувствовать характерный аромат. Его присутствие свидетельствует о свежести дерева.
В ведомстве посоветовали покупать елку с одной макушкой и при перевозить ее в пластиковой сетке.
Перед установкой елки в доме также рекомендуется оставить ее на холоде на 2-3 часа.
Ранее, 13 декабря, в Московский Кремль доставили главную новогоднюю елку, передает ТАСС. Ель высотой 25 метров спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области. В Кремль новогоднее дерево доставили на специальном автопоезде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru