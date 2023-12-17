В Роспотребнадзоре посоветовали покупать елку в 20-х числах декабря

«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.



Толстый ровный ствол без трещин, гибкие ветви с иголками насыщенного изумрудного цвета – залог того, что дерево простоит долго. При покупке ели в Роскомнадзоре рекомендовали растереть иголки и почувствовать характерный аромат. Его присутствие свидетельствует о свежести дерева.



В ведомстве посоветовали покупать елку с одной макушкой и при перевозить ее в пластиковой сетке.



Перед установкой елки в доме также рекомендуется оставить ее на холоде на 2-3 часа.

Ранее, 13 декабря, в Московский Кремль доставили главную новогоднюю елку, передает ТАСС. Ель высотой 25 метров спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области. В Кремль новогоднее дерево доставили на специальном автопоезде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

