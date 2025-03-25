Впервые за несколько лет школы и детсады в ДНР вернутся к очной форме обучения

По информации ведомства, с 31 марта в таком режиме заработают 19 учебных заведений и 16 детских садов в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.

В Минпросвещения отметили, что глава ДНР Денис Пушилин лично проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день.

Ранее школьника из Горловки наградили за спасение одноклассницы при обстреле, напоминает RT.

