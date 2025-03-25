Впервые за несколько лет школы и детсады в ДНР вернутся к очной форме обучения
25 марта 202515:49
Впервые за несколько лет школы и детсады в ДНР вернутся к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в Минпросвещения.
По информации ведомства, с 31 марта в таком режиме заработают 19 учебных заведений и 16 детских садов в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.
В Минпросвещения отметили, что глава ДНР Денис Пушилин лично проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день.
Ранее школьника из Горловки наградили за спасение одноклассницы при обстреле, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru