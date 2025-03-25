В российских школах пройдут антитеррористические учения

По её словам, глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе оперативного совещания уточнил, что учения пройдут «ориентировочно 29-30 апреля».

Фальковская напомнила, что подбные тренировки в российских школах проводят дважды в год, впревые они прошли летом 2023 года. Отрабатываются действия при вооруженном нападении на учебное заведение, при захвата заложников, в случае обнаружения взрывного устройства и прочее.

Ранее Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, согласно которым охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС, если в регионе «неспокойная обстановка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

