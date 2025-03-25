В российских школах пройдут антитеррористические учения
Всероссийские антитеррористические учения в школах пройдут в конце апреля. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
По её словам, глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе оперативного совещания уточнил, что учения пройдут «ориентировочно 29-30 апреля».
Фальковская напомнила, что подбные тренировки в российских школах проводят дважды в год, впревые они прошли летом 2023 года. Отрабатываются действия при вооруженном нападении на учебное заведение, при захвата заложников, в случае обнаружения взрывного устройства и прочее.
Ранее Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, согласно которым охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС, если в регионе «неспокойная обстановка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru