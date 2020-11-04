Впервые в истории США трансгендер избралась в Сенат
Кандидат от Демократической партии Сара Макбрайд победила на выборах в США в Сенат. Она станет первым в истории страны трансгендером, занявшим высокий политический пост сообщает газета New York Times.
Известно, что 30-летняя Макбрайд победила республиканца Стива Вашингтона.
В послужном списке демократки – стажировка в Белом доме в период правления президента Барака Обамы (2009-2017 годы) и работа пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, дополняет Газета.ru.
Напомним, Макбрайд в 2016 году стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде крупной партии, а именно — Демократической.
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