В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей

Людям, которые сменили в результате операции пол, в России могут запретить заключать официальные браки. Законопроект на эту тему внесён в нижнюю палату парламента. Авторы инициативы – группа членов Совета Федерации. Кроме того, однополым партнёрам и поменявшим пол, предлагается запретить усыновление детей, сообщает РИА Новости.

Среди авторов законодательной инициативы – сенаторы Елена Мизулина, Людмила Нарусова (мать Ксении Собчак) и ещё четверо членов верхней палаты парламента, подчеркивает телеканал 360.

Милонов сравнил Черногорию с Иудой из-за легализации однополых браков

Сегодня в Госдуму также внесен законопроект о запрете органам опеки изымать из семей детей без решения суда и доказательства вины родителей, пишут Известия.

В конце прошлого года в России состоялась первая свадьба трансгендеров. Причём тогда сотрудники ЗАГСа не поняли, кого расписывают, поскольку по документам брачующиеся значились как мужчина и женщина, отмечает URA.RU.

По оценке юристов, этот брак уже нельзя насильственно аннулировать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Instagram // lolamullenlowe
ТЕГИ:ЗапретОднополые БракиТрансгендер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры