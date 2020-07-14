В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей
Людям, которые сменили в результате операции пол, в России могут запретить заключать официальные браки. Законопроект на эту тему внесён в нижнюю палату парламента. Авторы инициативы – группа членов Совета Федерации. Кроме того, однополым партнёрам и поменявшим пол, предлагается запретить усыновление детей, сообщает РИА Новости.
Среди авторов законодательной инициативы – сенаторы Елена Мизулина, Людмила Нарусова (мать Ксении Собчак) и ещё четверо членов верхней палаты парламента, подчеркивает телеканал 360.
Сегодня в Госдуму также внесен законопроект о запрете органам опеки изымать из семей детей без решения суда и доказательства вины родителей, пишут Известия.
В конце прошлого года в России состоялась первая свадьба трансгендеров. Причём тогда сотрудники ЗАГСа не поняли, кого расписывают, поскольку по документам брачующиеся значились как мужчина и женщина, отмечает URA.RU.
По оценке юристов, этот брак уже нельзя насильственно аннулировать.
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