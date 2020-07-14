В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей

Сегодня в Госдуму также внесен законопроект о запрете органам опеки изымать из семей детей без решения суда и доказательства вины родителей, пишут Известия.

В конце прошлого года в России состоялась первая свадьба трансгендеров. Причём тогда сотрудники ЗАГСа не поняли, кого расписывают, поскольку по документам брачующиеся значились как мужчина и женщина, отмечает URA.RU.

По оценке юристов, этот брак уже нельзя насильственно аннулировать.

