«Травмирует психику»: Россиянам вместо догшеринга посоветовали помогать в приютах

Вместо того, чтобы пытаться брать собак в аренду, лучше прийти в приют и взять шефство над одной или несколькими собаками и помогать, а не травмировать их такими жестокими экспериментами. Об этом в беседе с НСН рассказала учредитель благотворительного фонда «Лохматая душа» Лилия Чумакова.

Московские питомники стали сдавать собак в долгосрочную аренду, на это обратил внимание Telegram-канал «SHOT Проверка». Безумный тренд снова стал популярен в столице: ранее сервис был на пике во время пандемии 2020 года. Тогда выходить на улицу в условиях карантина разрешалось только для выгула собак. Сейчас собаку предлагают арендовать для фотосессии, на праздник или на «тест-драйв», чтобы человек мог понять, готов ли он к питомцу. Чумакова отметила, что собака, которую взяли на время домой, а потом вернули в приют, переживает серьезный стресс.