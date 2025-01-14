«Травмирует психику»: Россиянам вместо догшеринга посоветовали помогать в приютах
Популярный сегодня догшеринг, когда собаку сдают в «аренду», как автомобиль, вредит их психике, заявила НСН Лилия Чумакова.
Вместо того, чтобы пытаться брать собак в аренду, лучше прийти в приют и взять шефство над одной или несколькими собаками и помогать, а не травмировать их такими жестокими экспериментами. Об этом в беседе с НСН рассказала учредитель благотворительного фонда «Лохматая душа» Лилия Чумакова.
Московские питомники стали сдавать собак в долгосрочную аренду, на это обратил внимание Telegram-канал «SHOT Проверка». Безумный тренд снова стал популярен в столице: ранее сервис был на пике во время пандемии 2020 года. Тогда выходить на улицу в условиях карантина разрешалось только для выгула собак. Сейчас собаку предлагают арендовать для фотосессии, на праздник или на «тест-драйв», чтобы человек мог понять, готов ли он к питомцу. Чумакова отметила, что собака, которую взяли на время домой, а потом вернули в приют, переживает серьезный стресс.
«Мы такое не практикуем. Представьте, вы берете собаку, которая все время живет в вольере, и помещаете ее в домашние условия, а потом возвращаете назад. Это на психику, конечно, сильно влияет. У нее появляется какое-то разочарование, она все понимает. Ну это же живая душа. Это не автомобиль, которым попользовался и вернул. По наблюдениям, собака, которая оказывается дома из вольера, начинает действительно вести себя как домашняя собака. Она тут же спит на диване, получает удовольствие, что миска с едой всегда полная, что с ней гуляют, общаются. У нас есть испытательный период. Если вы берете у нас собаку, то даже если через пять лет пойдет что-то не так, вы все-равно можете ее вернуть, чтобы она снова не оказалась на улице. Мы отдаем только в добрые руки, за деньги не пристраиваем. Если человек сам хочет, он пожертвует деньги», - рассказала Чумакова.
В связи с этим она посоветовала вместо догшеринга приходить в приюты и помогать животным разными способами.
«У нас приют частный. Ни государство, ни администрация нам никак не помогают в финансовом плане. Волонтеров очень мало, это тяжелый труд. И те, которые приходят и понимают, что это тяжело, быстро уходят. Лучше вместо такого догшеринга прийти к нам и попробовать помочь. Можно даже выбрать собаку и стать ее куратором, или взять под опеку целый вольер. Выгуливайте их, приучайте к поводкам, к шлейкам, играйте с щенками, убирайте вольер, отремонтируйте будку», - предложила она.
Ранее стало известно, что биотехнологический стартап Loyal из США намерен в начале 2025 года выпустить таблетки, способные минимум на год продлить жизнь собакам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Шмыгаль: Украина получила более $50 млрд помощи от европейских стран
- Мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ
- Хип-хоп-продюсер Madlib потерял дом, коллекцию винила и инструментов из‑за пожара в Лос-Анджелесe
- Генсек НАТО объявил о запуске операции по патрулированию Балтийского моря
- Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 31,9%
- Эстония приняла решение выйти из соглашения по безопасности с Россией
- В Таиланде назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока
- СМИ: Китай начал искать замену российской нефти после санкций США
- СМИ: Не менее 65 танкеров вынужденно встали на якорь после новых санкций США
- Google оштрафовали на 8 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru