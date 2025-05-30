Пострадавшие от отравления пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» могут рассчитывать на полную компенсацию их расходов, связанных с лечением, транспортом, юридическими слугами, а также выплату компенсации морального вреда. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Более 100 человек, пользовавшихся услугами теплохода «Михаил Булгаков» с 19 мая, обратились за медицинской помощью с кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор. У них выявлен норовирус. Ведомство выявило проблемы и нарушения с организацией питания на борту. Павлов рассказал, на что могут рассчитывать пассажиры.

«Из-за действующих ограничений на проведение контрольных мероприятий происходит определенное расхолаживание бизнеса прежде всего в сфере общепита. Такие инциденты становятся регулярными. Здесь закон полностью на стороне жертвы. Есть возможность получить компенсацию как за причинение вреда здоровью, так и если произошла госпитализация, или от поездки пришлось отказаться, плюс все убытки, связанные с оплатой этой поездки. Если потребовались транспортные расходы, юридическая помощь, компенсация морального вреда - все это полностью должна покрыть сторона исполнителя, оказавшего некачественную услугу. Размер компенсации легко рассчитывается исходя причиненного ущерба и всех убытков. Это может быть даже возврат стоимости тура. Если будут утраты трудоспособности, это тоже компенсируется. Однако размер компенсации морального вреда у нас всегда определяется судом и прогнозировать его сложно», - рассказал он.

Ранее заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала НСН, что отравление на борту теплохода «Михаил Булгаков» подтвердилось лишь у 14 человек, а весь персонал сдал анализы и сейчас «Мостурфлот» ждет результатов проверки московского Роспотребнадзора.

