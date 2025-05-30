Возврат тура, а не скидки: Туристам теплохода «Булгаков» назвали законные компенсации
Туристы, получившие отравление во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков», имеют право вернуть полную стоимость тура, рассказал НСН Олег Павлов.
Пострадавшие от отравления пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» могут рассчитывать на полную компенсацию их расходов, связанных с лечением, транспортом, юридическими слугами, а также выплату компенсации морального вреда. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Более 100 человек, пользовавшихся услугами теплохода «Михаил Булгаков» с 19 мая, обратились за медицинской помощью с кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор. У них выявлен норовирус. Ведомство выявило проблемы и нарушения с организацией питания на борту. Павлов рассказал, на что могут рассчитывать пассажиры.
«Из-за действующих ограничений на проведение контрольных мероприятий происходит определенное расхолаживание бизнеса прежде всего в сфере общепита. Такие инциденты становятся регулярными. Здесь закон полностью на стороне жертвы. Есть возможность получить компенсацию как за причинение вреда здоровью, так и если произошла госпитализация, или от поездки пришлось отказаться, плюс все убытки, связанные с оплатой этой поездки. Если потребовались транспортные расходы, юридическая помощь, компенсация морального вреда - все это полностью должна покрыть сторона исполнителя, оказавшего некачественную услугу. Размер компенсации легко рассчитывается исходя причиненного ущерба и всех убытков. Это может быть даже возврат стоимости тура. Если будут утраты трудоспособности, это тоже компенсируется. Однако размер компенсации морального вреда у нас всегда определяется судом и прогнозировать его сложно», - рассказал он.
Ранее заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала НСН, что отравление на борту теплохода «Михаил Булгаков» подтвердилось лишь у 14 человек, а весь персонал сдал анализы и сейчас «Мостурфлот» ждет результатов проверки московского Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru