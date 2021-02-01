В Испании рассказали о возможности попадания вакцины «Спутник V» в страны Евросоюза

Российская вакцина «Спутник V» должна доказать соответствие европейским стандартам для попадания на рынок Евросоюза. Об этом в интервью телеканалу La Sexta заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Глава испанского МИД отметила, что европейские институты должны удостовериться, что препарат соответствует «медицинским европейским требованиям в плане эффективности».

По словам министра, в ЕС может появиться вакцина «любых производителей в мире», соответствующая требованиям. Глава МИД Испании подчеркнула, что европейские правительства должны гарантировать эффективность вакцин в защите от коронавируса.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что разработчики «Спутника V» находятся в контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам, однако заявки на допуск вакцины на рынок ЕС пока не поступало.

