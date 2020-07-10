Возвращение аномальной жары в Москву спрогнозировали на 11 июля
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара до 30 градусов, вернется в Москву 11 июля. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в этот период жара в 30 градусов – это превышение температурной нормы на 3-4 деления.
Между тем, Вильфанд отметил, что жара не задержится в столице надолго. В середине предстоящей неделе температура воздуха снизится до 22-27 градусов.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что глобальная среднегодовая температура в каждые из ближайших пяти лет окажется на один градус выше уровня доиндустриальной эпохи 1850-1900 годов.
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