Возвращение аномальной жары в Москву спрогнозировали на 11 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара до 30 градусов, вернется в Москву 11 июля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в этот период жара в 30 градусов – это превышение температурной нормы на 3-4 деления.

Между тем, Вильфанд отметил, что жара не задержится в столице надолго. В середине предстоящей неделе температура воздуха снизится до 22-27 градусов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что глобальная среднегодовая температура в каждые из ближайших пяти лет окажется на один градус выше уровня доиндустриальной эпохи 1850-1900 годов.



