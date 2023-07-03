Возобновлено движение по Чонгарскому мосту, нарушенное после ракетного удара ВСУ
Закрытый после украинского ракетного удара по Чонгарскому мосту 22 июня КПП снова открыт, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что все виды транспорта по мосту начали пропускать около 10 утра.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко также подтвердил возобновление движения транспорта по мосту.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru