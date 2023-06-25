В Херсонской области начали восстанавливать Чонгарский мост

Специалисты приступили к восстановлению поврежденного Чонгарского моста в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил об ударе ВСУ по Геническу и Скадовску ракетами Storm Shadow

По его словам, рабочие установили несущую балку вместо перебитой взрывом. Сальдо заверил, что проезд по переправе скоро восстановят.

Также Сальдо рассказал о принятых мерах, призванных не допустить повторной атаки на мост. Он заявил об уничтоженном на западе Украины складе с дальнобойными ракетами Storm Shadow.

ВСУ обстреляли Чонгарский мост рано утром 22 июня. Сальдо ранее сообщил, что на восстановление переправы может понадобиться до 20 дней, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/SALDO_VGA
ТЕГИ:ВСУОбстрелмост

Горячие новости

Все новости

партнеры