«Возможны сюрпризы»: Магнитная буря затронет Землю 13 февраля

Магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

По его словам, согласно расчетам, она будет несильной, но «возможны сюрпризы», так как заметить движение массы от Солнца можно уже только в момент непосредственного приближения.

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Произошедшая на Солнце в пятницу, 9 февраля, вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет, заявили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики. Ей был присвоен самый высокий класс из всех существующих.

Вспышка длилась 38 минут и привела к нарушениям КВ-радиосвязи. Именно она и спровоцирует ожидаемую магнитную бурю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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