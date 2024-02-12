«Возможны сюрпризы»: Магнитная буря затронет Землю 13 февраля

Произошедшая на Солнце в пятницу, 9 февраля, вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет, заявили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики. Ей был присвоен самый высокий класс из всех существующих.

Вспышка длилась 38 минут и привела к нарушениям КВ-радиосвязи. Именно она и спровоцирует ожидаемую магнитную бурю, передает «Радиоточка НСН».

