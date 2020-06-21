Возможности для всех. Фестиваль волонтеров пройдет в онлайн-формате

«В рамках фестиваля мы говорим не только о проблемах, которые существуют, но, самое главное, о возможностях, которые сейчас предоставлены людям с ограниченными возможностями. И Москва их предоставляет. И в области трудоустройства, спорта, образования, реабилитации, а также личной реализации. И такие вещи надо обязательно тиражировать», — считает депутат.

Александр Козлов отметил новый и ценный опыт, который появился в условиях пандемии и ограничительных мер. По его мнению, эти знания повлияют на развитие волонтерства и взаимопомощи в обществе.

Парламентарий напомнил, что в России около 12 миллионов людей, имеющих инвалидность той или иной категории. В Москве их проживает около миллиона. По мнению Александра Козлова, необходимо формировать общую зону общения, контактов, деятельности — все, что подразумевают принципы инклюзивности.



