Возможности для всех. Фестиваль волонтеров пройдет в онлайн-формате
В столице 22 июня начнется шестой Московский фестиваль «Доступ открыт». Впервые он состоится в онлайн-формате и позволит присоединиться к событию любому россиянину. Фестиваль объединит волонтеров и людей с ограниченными возможностями. Председатель попечительского совета проекта «Доступ открыт», депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал о программе и участниках фестиваля изданию «Аргументы и Факты».
По словам Козлова, фестиваль позволит распространить примеры работы неравнодушных людей с активной гражданской позицией, которые разделяют идеи добровольчества. Развитие в обществе инклюзивной культуры, улучшение социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность – это и есть основная цель проекта.
«В рамках фестиваля мы говорим не только о проблемах, которые существуют, но, самое главное, о возможностях, которые сейчас предоставлены людям с ограниченными возможностями. И Москва их предоставляет. И в области трудоустройства, спорта, образования, реабилитации, а также личной реализации. И такие вещи надо обязательно тиражировать», — считает депутат.
Александр Козлов отметил новый и ценный опыт, который появился в условиях пандемии и ограничительных мер. По его мнению, эти знания повлияют на развитие волонтерства и взаимопомощи в обществе.
Парламентарий напомнил, что в России около 12 миллионов людей, имеющих инвалидность той или иной категории. В Москве их проживает около миллиона. По мнению Александра Козлова, необходимо формировать общую зону общения, контактов, деятельности — все, что подразумевают принципы инклюзивности.
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