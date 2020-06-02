В России волонтеров будут отмечать госнаградами

Российских волонтеров будут отмечать госнаградами за вклад в развитие добровольческой деятельности и безвозмездную помощь людям. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Согласно сообщению ассоциации, российский президент Владимир Путин внес соответствующую поправку в положение «О знаке отличия «За благодеяние».

Отмечается, что ранее ряд общественных организаций обращались к Путину с предложением учредить государственную награду для добровольцев. «Такой государственной наградой для представителей добровольческого движения теперь станет знак отличия «За благодеяние», - говорится в сообщении.

По словам главы Ассоциации Артема Метелева, сегодня большинство россиян одобряет волонтерскую деятельность, почти 15% - активно участвуют. «Добровольцы работают не за награду, но их пример может быть заразительным, а благодарность – постоянной», - приводит его слова пресс-служба.

