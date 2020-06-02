В России волонтеров будут отмечать госнаградами
Российских волонтеров будут отмечать госнаградами за вклад в развитие добровольческой деятельности и безвозмездную помощь людям. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Согласно сообщению ассоциации, российский президент Владимир Путин внес соответствующую поправку в положение «О знаке отличия «За благодеяние».
Отмечается, что ранее ряд общественных организаций обращались к Путину с предложением учредить государственную награду для добровольцев. «Такой государственной наградой для представителей добровольческого движения теперь станет знак отличия «За благодеяние», - говорится в сообщении.
По словам главы Ассоциации Артема Метелева, сегодня большинство россиян одобряет волонтерскую деятельность, почти 15% - активно участвуют. «Добровольцы работают не за награду, но их пример может быть заразительным, а благодарность – постоянной», - приводит его слова пресс-служба.
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