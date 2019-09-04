Возле Политехнического музея появится пешеходная зона «Музейный парк»

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой пешеходной зоны. Она появилась возле Политехнического музея в центре Москвы. Как отметил градоначальник, городские власти уже несколько лет занимаются общественным пространством от Лубянки до Зарядья.

В рамках этого масштабного проекта уже проведена реконструкция Новой и Старой площадей, Славянской площадей, приведены в порядок десятки прилегающих кварталов - улиц и переулков. О словам Собянина, ядром этого пространства и стала территория вокруг Политехнического музея, который также переживает этап очень серьезной реконструкции и реставрации.

На первом этапе работ в Политехе открывается уличный проход и галерея вдоль музея. На втором этапе заработает галерея внутри, причём уже сегодня туда можно попасть в составе группы по предварительным заявкам, отмечает АГН «Москва».

Мэр Москвы поблагодарил строителей, которые в этом принимают участие. Финальное благоустройство общественного пространства вокруг музея завершится одновременно с реконструкцией Политеха, которая запланирована на 2019 год.

