Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал

По данным агентства, в среду мемориал, куда люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки, был разобран.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта, в здание вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Следственный комитет установил одиннадцать лиц, причастных к преступлению, им предъявили обвинения по делу о теракте и заключили под стражу. Правоохранители получили данные, которые могут свидетельствовать о связи злоумышленников со спецслужбами Украины, пишет «Свободная пресса».

