Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал

Мемориал у концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о погибших в результате теракта убрали. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в среду мемориал, куда люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки, был разобран.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта, в здание вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Следственный комитет установил одиннадцать лиц, причастных к преступлению, им предъявили обвинения по делу о теракте и заключили под стражу. Правоохранители получили данные, которые могут свидетельствовать о связи злоумышленников со спецслужбами Украины, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: МИД России / стоп-кадр с видео
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