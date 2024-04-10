Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал
Мемориал у концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о погибших в результате теракта убрали. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в среду мемориал, куда люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки, был разобран.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта, в здание вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Следственный комитет установил одиннадцать лиц, причастных к преступлению, им предъявили обвинения по делу о теракте и заключили под стражу. Правоохранители получили данные, которые могут свидетельствовать о связи злоумышленников со спецслужбами Украины, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru