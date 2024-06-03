Возле аэропорта Пензы установили указатель с надписью «Пермь»

«А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников... Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал чиновник в соцсети «ВКонтакте».

Ранее арт-группа «Красим забор» разместила близ аэропорта Перми граффити «Добро пожаловать в Пензу». Шуточная надпись появилась на территории частного авиамузея, граффити могут заметить с высоты пассажиры прибывающих в пермский аэропорт Большое Савино самолетов.

