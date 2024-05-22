У аэропорта Перми появилась шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу»
Граффити «Добро пожаловать в Пензу» появилось у аэропорта Перми. Об этом сообщает сайт АиФ со ссылкой на участника создавшей шуточную надпись арт-группы «Красим забор» Льва Губина.
Работа появилась на территории частного авиамузея, надпись могут заметить с высоты пассажиры самолетов, прибывающих в аэропорт Большое Савино.
Как отметил Губин, идея граффити возникла «довольно спонтанно».
«Одному нашему другу Денису пришла в голову идея на крыше или иной горизонтальной поверхности авиамузея написать большими буквами "добро пожаловать в Саратов". Еще одна наша подруга Катя предложила написать "в Пензу". Всем очень понравилось, все подхватили эту идею», — поделился собеседник издания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru