Вождение автомобиля в России могут одобрить с 17 лет

Подросткам в России могут разрешить вождение автомобилей с 17 лет, сообщает «Коммерсант».

Однако до совершеннолетия, водителя должен будет сопровождать «наставник», следует из законопроекта МВД РФ, который уже направлен в кабмин. В настоящее время в стране разрешается сдавать экзамены на права с 17 лет, а управлять машиной - только год спустя. Как считают в министерстве, за это время водители теряют навыки.