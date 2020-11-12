Вождение автомобиля в России могут одобрить с 17 лет
Подросткам в России могут разрешить вождение автомобилей с 17 лет, сообщает «Коммерсант».
Однако до совершеннолетия, водителя должен будет сопровождать «наставник», следует из законопроекта МВД РФ, который уже направлен в кабмин. В настоящее время в стране разрешается сдавать экзамены на права с 17 лет, а управлять машиной - только год спустя. Как считают в министерстве, за это время водители теряют навыки.
По этой причине ведомство решило одобрить садиться за руль подросткам.
Как сообщалось, эсперты РосдорНИИ разработали проект нового стандарта для безопасности российских пешеходов.
На дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности. Также предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям, а ширину полос - уменьшать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Вождение автомобиля в России могут одобрить с 17 лет
- Американское издание назвало «наводящее ужас» российское оружие
- Небензя: Ситуацию с Навальным могут вынести на обсуждение в Совбезе ООН
- Управляющие компании скрывают свои доходы от россиян
- Советники: Трамп не признает поражение на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru