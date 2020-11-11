Шкуматов: люди хотят ездить на личных авто вопреки новым штрафам

На российском автомобильном рынке зафиксирован дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций машин. Так, в минувшем октябре на складах дилеров числилось в 2,5 раза меньше автомобилей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщают агентство РИА Новости.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в интервью НСН отметил, что дефицит на российском рынке зафиксирован впервые за много лет.