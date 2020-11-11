Шкуматов: люди хотят ездить на личных авто вопреки новым штрафам
Координатор движения «Синие ведерки» напомнил НСН о новых функциях дорожных камер.
На российском автомобильном рынке зафиксирован дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций машин. Так, в минувшем октябре на складах дилеров числилось в 2,5 раза меньше автомобилей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщают агентство РИА Новости.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в интервью НСН отметил, что дефицит на российском рынке зафиксирован впервые за много лет.
«Эта новость свидетельствует о том, что, несмотря на камеры и штрафы, наши сограждане по-прежнему любят и хотят ездить на личных автомобилях. Дефицит зафиксирован впервые за долгие годы, хотя стоимость машин выросла», – сказал он.
Ранее в Москве анонсировали появление камер, которые будут выявлять непристегнутых и говорящих по телефону водителей. Нарушителям грозят штрафы от одной до полутора тысяч рублей.
Кроме того, Шкуматов в разговоре с НСН назвал плохое качество российских дорог главной причиной аварий в нашей стране.
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