Шкуматов: люди хотят ездить на личных авто вопреки новым штрафам

Координатор движения «Синие ведерки» напомнил НСН о новых функциях дорожных камер.

На российском автомобильном рынке зафиксирован дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций машин. Так, в минувшем октябре на складах дилеров числилось в 2,5 раза меньше автомобилей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщают агентство РИА Новости.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в интервью НСН отметил, что дефицит на российском рынке зафиксирован впервые за много лет.

Здравый смысл или деньги? Автоэксперты поспорили о виновниках повторных ДТП

«Эта новость свидетельствует о том, что, несмотря на камеры и штрафы, наши сограждане по-прежнему любят и хотят ездить на личных автомобилях. Дефицит зафиксирован впервые за долгие годы, хотя стоимость машин выросла», – сказал он.

Ранее в Москве анонсировали появление камер, которые будут выявлять непристегнутых и говорящих по телефону водителей. Нарушителям грозят штрафы от одной до полутора тысяч рублей.

Кроме того, Шкуматов в разговоре с НСН назвал плохое качество российских дорог главной причиной аварий в нашей стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:АвтоэкспертСиние ВедеркиПётр Шкуматов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры