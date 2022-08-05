Возбуждено уголовное дело о разглашении личных данных пользователей «Яндекс.Еды»
5 августа 202219:34
Уголовное дело возбуждено по факту разглашения личных данных пользователей онлайн-сервиса доставки еды «Яндекс.Еда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна.
Отмечается, что дело возбуждено по трем статьям «нарушение неприкосновенности частной жизни», «неправомерный доступ к компьютерной информации», «создание, использование и распространение вредоносных программ».
Пользователей сервиса просят признать потерпевшими.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru