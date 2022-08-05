Возбуждено уголовное дело о разглашении личных данных пользователей «Яндекс.Еды»

Уголовное дело возбуждено по факту разглашения личных данных пользователей онлайн-сервиса доставки еды «Яндекс.Еда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна.

«Яндекс» возобновил прием на работу новых сотрудников

Отмечается, что дело возбуждено по трем статьям «нарушение неприкосновенности частной жизни», «неправомерный доступ к компьютерной информации», «создание, использование и распространение вредоносных программ».

Пользователей сервиса просят признать потерпевшими.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Яндекс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры