«Яндекс» возобновил прием на работу новых сотрудников

«"Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — рассказали в «Яндексе».

Больше всего работников (835) требуется в поисковый портал. В сервисах бизнес-группы («Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет») открыто более 600 вакансий.

В компании отметили, что самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик, в «Яндексе» ведут набор на 476 таких позиций.

