«Яндекс» возобновил прием на работу новых сотрудников

Компания «Яндекс» возобновила приостановленный в феврале наем новых сотрудников, уже открыто около 2 тысяч вакансий. Об этом сообщает РИА Новости.

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«"Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — рассказали в «Яндексе».

Больше всего работников (835) требуется в поисковый портал. В сервисах бизнес-группы («Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет») открыто более 600 вакансий.

В компании отметили, что самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик, в «Яндексе» ведут набор на 476 таких позиций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботакомпанияЯндекс
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