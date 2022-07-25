«Яндекс» возобновил прием на работу новых сотрудников
Компания «Яндекс» возобновила приостановленный в феврале наем новых сотрудников, уже открыто около 2 тысяч вакансий. Об этом сообщает РИА Новости.
«"Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — рассказали в «Яндексе».
Больше всего работников (835) требуется в поисковый портал. В сервисах бизнес-группы («Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет») открыто более 600 вакансий.
В компании отметили, что самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик, в «Яндексе» ведут набор на 476 таких позиций.
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