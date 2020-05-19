Возбуждено первое дело о невыплате медикам за COVID
В России появилось первое уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, которые работают с заболевшим и коронавирусной инфекций. Об этом информирует Следственный комитет на своём официальном сайте.
Дело возбудил следственный отдел по городу Армавиру управления СК по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки по статье «Халатность». В минувшую субботу в сети появилось видеообращение работников скорой медицинской помощи Армавира. Медики рассказали о неполучении ими доплат за работу в условиях пандемии.
Следствие посчитало виновным в невыплате стимулирующих надбавок руководство городской больницы Армавира. Между тем. ранее сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова. Его уволили после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами.
Коллеги распространили видеообращение в его поддержку, а на платформе Change.org появилась также соответствующая петиция. Медики подчеркнули, что не требовали уволить главврача, поскольку не он виноват в неполучении ими доплат.
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