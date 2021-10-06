Возбуждено еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратове

Ещё четыре уголовных дела возбуждено по фактам издевательств и насилия над осуждёнными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По двум фактам, распространённым ранее в средствах массовой информации преступление квалифицируется по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».