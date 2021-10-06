Возбуждено еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратове

Ещё четыре уголовных дела возбуждено по фактам издевательств и насилия над осуждёнными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По двум фактам, распространённым ранее в средствах массовой информации преступление квалифицируется по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

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О пытках в лечебном заведении пенитенциарной системы в Саратовской области ранее рассказал правозащитный проект Gulagu.net. Сегодня ресурс опубликовал в интернете еще несколько видеозаписей издевательств и насилия над осуждёнными.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний объявила о начале служебной проверки опубликованных сведений. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. После огласки пыточной практики руководитель УФСИН по Саратовской области подал рапорт об отставке.

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Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что из России удалось вывести в общей сложности более одной тысячи видеофайлов ФСИН, записанных с помощью видеорегистратора. Они свидетельствуют о системе пыток в российских колониях и следственных изоляторах Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Утверждается, что архив правозащитникам передал программист, который в течение пяти лет находился в заключении и имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратове в качестве сотрудника, чьими услугами пользовалась администрация.

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ТЕГИ:Саратовская ОбластьУголовное ДелоПытки
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