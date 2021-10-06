Возбуждено еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратове
Ещё четыре уголовных дела возбуждено по фактам издевательств и насилия над осуждёнными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
По двум фактам, распространённым ранее в средствах массовой информации преступление квалифицируется по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».
О пытках в лечебном заведении пенитенциарной системы в Саратовской области ранее рассказал правозащитный проект Gulagu.net. Сегодня ресурс опубликовал в интернете еще несколько видеозаписей издевательств и насилия над осуждёнными.
Накануне Федеральная служба исполнения наказаний объявила о начале служебной проверки опубликованных сведений. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. После огласки пыточной практики руководитель УФСИН по Саратовской области подал рапорт об отставке.
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что из России удалось вывести в общей сложности более одной тысячи видеофайлов ФСИН, записанных с помощью видеорегистратора. Они свидетельствуют о системе пыток в российских колониях и следственных изоляторах Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.
Утверждается, что архив правозащитникам передал программист, который в течение пяти лет находился в заключении и имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратове в качестве сотрудника, чьими услугами пользовалась администрация.
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